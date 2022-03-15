Когда арабский инвестиционный фонд весной 2009 года вложился в активы GlobalFoundries, на тот момент используемые исключительно для выпуска процессоров и чипсетов AMD, руководство новой компании строило амбициозные планы по строительству предприятия и исследовательского центра в ОАЭ, но на деле всё ограничилось инвестициями в американские предприятия и покупкой сингапурской компании аналогичного профиля.
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По всей видимости, правительственные структуры зажиточных стран Ближнего Востока не оставляют соответствующих амбиций, поскольку Reuters со ссылкой на публикацию в The Wall Street Journal сообщает, что Foxconn ведёт переговоры с правительством Саудовской Аравии о строительстве в этой стране предприятия стоимостью $9 млрд, которое занялось бы контрактным производством полупроводниковых компонентов, включая комплектующие для электромобилей.
Проект может быть реализован и в ОАЭ, как отмечают источники, поскольку Foxconn ищет наиболее благоприятные для этого условия в регионе. Подрядчик Apple в этой ситуации рассчитывает на государственные субсидии. Возможно, инициатива является частью новой стратегии Foxconn, которая подразумевает превращение компании в крупного контрактного производителя электромобилей и сопутствующих компонентов.