Шестнадцать дорогих смартфонов шли бонусом.

Таможенные органы КНР воспользовались социальной сетью Weibo, чтобы рассказать о задержании очередного курьера с нелегально ввезённой на территорию страны партии из 160 процессоров Intel, относящихся к 11-му и 12-му поколениям Core. Процессоры в исполнении LGA были примотаны клейкой лентой к телу задержанного в районе торса и ног. Собственно говоря, при прохождении транзитной зоны аэропорта его подвела неестественная походка, которая вызвала подозрение специалистов службы безопасности и привела к задержанию контрабандиста.

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Источник изображения: Weibo

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Фигурант дела также пытался провести под одеждой 16 дорогих смартфонов с гибкими дисплеями и складным корпусом. Это не самая крупная контрабандная партия процессоров, задержанная китайскими таможенниками в последнее время – в прошлом году попался курьер, перевозивший на себе 304 процессора в исполнении LGA 1155, которые за счёт более компактных размеров удалось разместить под одеждой в большем количестве. Такой способ контрабанды не совсем удобен для процессоров AMD в исполнении Socket AM4, поскольку их ножки легко погнуть или сломать при транспортировке. Как только процессоры AMD в исполнении Socket AM5 продемонстрируют после своего анонса конструктив LGA, внимание контрабандистов к ним может возрасти.