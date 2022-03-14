Следующий шаг – велосипеды и самокаты.

Крупнейший в мире производитель благоприятного впечатления на инвесторов, компания Tesla, на американском рынке давно является поставщиком электромобилей номер один, лидерами местного рынка остаются Model 3, Model Y и Model S, причём последняя довольствуется весьма скромной долей из-за ограниченности объёмов производства. Зато на долю Model 3 и Model Y приходится более 60% американского рынка электромобилей.

реклама

Издание DigiTimes со ссылкой на американские профильные ресурсы сообщает, что недавний скачок цен на топливо из-за решения США отказаться от импорта российской нефти подтолкнул спрос на электромобили Tesla в некоторых районах США к росту в два раза.

Источник изображения: Tesla

анонсы и реклама -65 000р на RTX 3080 ASUS 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке -45 000р на S21 Ultra в Ситилинке В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X -25% на Сore i5 12500 - cмотри цену -250 000р на 85" TV 8K Samsung Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке -50 000р на iPhone 13 Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b> Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Конечно, с точки зрения объёмов реализации это мало что изменит – Tesla и так работает на пределе возможностей, и если по итогам прошлого года выпустила менее миллиона электромобилей, то в этом постарается приблизиться к полутора миллионам экземпляров. В минувшие выходные глава компании Илон Маск (Elon Musk) выразил серьёзную озабоченность ростом цен на материалы, инфляцией и перебоями в логистике, которые негативно влияют и на стоимость, и на объёмы производства электромобилей Tesla.