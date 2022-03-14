Крупнейший в мире производитель благоприятного впечатления на инвесторов, компания Tesla, на американском рынке давно является поставщиком электромобилей номер один, лидерами местного рынка остаются Model 3, Model Y и Model S, причём последняя довольствуется весьма скромной долей из-за ограниченности объёмов производства. Зато на долю Model 3 и Model Y приходится более 60% американского рынка электромобилей.
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Издание DigiTimes со ссылкой на американские профильные ресурсы сообщает, что недавний скачок цен на топливо из-за решения США отказаться от импорта российской нефти подтолкнул спрос на электромобили Tesla в некоторых районах США к росту в два раза.
Конечно, с точки зрения объёмов реализации это мало что изменит – Tesla и так работает на пределе возможностей, и если по итогам прошлого года выпустила менее миллиона электромобилей, то в этом постарается приблизиться к полутора миллионам экземпляров. В минувшие выходные глава компании Илон Маск (Elon Musk) выразил серьёзную озабоченность ростом цен на материалы, инфляцией и перебоями в логистике, которые негативно влияют и на стоимость, и на объёмы производства электромобилей Tesla.