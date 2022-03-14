И увеличит штат своих специалистов в Израиле.

Израильское издание Calcalist получило возможность взять интервью у генерального директора Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) в начале марта, когда он посетил страну для знакомства с коллективом поглощаемой компании Tower Semiconductor. Выложенные за её активы $5,4 млрд, безусловно, не являются самой большой тратой процессорного гиганта на покупку компаний в Израиле. В 2016 году Intel выложила за Mobileye около $15 млрд, но до конца этого года одноимённое подразделение выйдет на IPO, а сама Intel тем самым сократит принадлежащий ей пакет акций.

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Источник изображения: Intel

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В интервью израильским СМИ глава Intel дал понять, что компания не отказывается от идеи дальнейших покупок активов местных разработчиков, хотя именно производители типа Tower её пока не интересуют. Не исключено, что Intel в будущем купит какую-то израильскую компанию по разработке программного обеспечения. Ранее она уже приобрела Cnveg, Habana Labs, Screenovate и Moovit, не говоря уже о Mobileye и Tower Semiconductor. Сделка с последней увеличит штат израильских специалистов Intel до 15 000 человек, но Гелсингер дал понять, что это не предел.