И многих других компаний.

О том, что в борьбе с распространением коронавирусной инфекции рано заявлять о победе, регулярно напоминают сводки из КНР, где власти изначально предпринимали одни из самых жёстких мер по защите населения. По информации Reuters, в Шэньчжэне, где сконцентрировано немало производственных предприятий по выпуску электроники и компонентов, выявление нескольких десятков случаев заражения новым штаммом «омикрон» привело к временной остановке предприятия Foxconn.

реклама

Источник изображения: Reuters

анонсы и реклама -65 000р на RTX 3080 ASUS 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке -45 000р на S21 Ultra в Ситилинке В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X -25% на Сore i5 12500 - cмотри цену -250 000р на 85" TV 8K Samsung Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке -50 000р на iPhone 13 Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b> Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Оно будет простаивать до середины этой недели, как минимум, но и после этого сможет вернуться к работе только после поголовной проверки сотрудников методом ПЦР. Совместное предприятие корпорации Toyota Motor с китайской компанией FAW тоже приостановило свою работу в Китае из-за выявления новых случаев заражения среди сотрудников. Город Чанчунь в качестве мер по обеспечению нераспространения инфекции был полностью блокирован местными властями. Предприятиям разрешается продолжать деятельность только в том случае, если сотрудникам предоставляется жильё в непосредственной близости к производственным корпусам или внутри них, что исключает необходимость курсирования к местам постоянного проживания.