О том, что в борьбе с распространением коронавирусной инфекции рано заявлять о победе, регулярно напоминают сводки из КНР, где власти изначально предпринимали одни из самых жёстких мер по защите населения. По информации Reuters, в Шэньчжэне, где сконцентрировано немало производственных предприятий по выпуску электроники и компонентов, выявление нескольких десятков случаев заражения новым штаммом «омикрон» привело к временной остановке предприятия Foxconn.
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Оно будет простаивать до середины этой недели, как минимум, но и после этого сможет вернуться к работе только после поголовной проверки сотрудников методом ПЦР. Совместное предприятие корпорации Toyota Motor с китайской компанией FAW тоже приостановило свою работу в Китае из-за выявления новых случаев заражения среди сотрудников. Город Чанчунь в качестве мер по обеспечению нераспространения инфекции был полностью блокирован местными властями. Предприятиям разрешается продолжать деятельность только в том случае, если сотрудникам предоставляется жильё в непосредственной близости к производственным корпусам или внутри них, что исключает необходимость курсирования к местам постоянного проживания.