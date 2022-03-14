С текущего года.

Компания Samsung Electronics, по данным ресурса Business Korea, с нынешнего года увеличит инвестиции в производство компонентов с использованием зрелой литографии, поскольку в условиях дефицита чипов она остаётся весьма востребованной во многих отраслях. Если в передовой литографии от 10 нм и меньше Samsung контролирует почти 40% мирового рынка контрактных услуг, то в сегменте зрелой литографии её позиции гораздо слабее, хотя та же TSMC получает около половины своей выручки от выпуска 16-нм и более зрелой продукции.

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Источник изображения: TSMC

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Не собирается Samsung сдавать позиции и в сегменте передовой литографии. Уже в этом полугодии будет начат серийный выпуск 3-нм изделий с использованием структуры транзисторов с окружающим затвором (GAA). К 2025 году компанией будет освоено уже третье поколение этой технологии, а литографические нормы продвинутся до 2 нм. К 2026 году Samsung рассчитывает увеличить количество клиентов на контрактном направлении до 300 штук, а объёмы производства утроить относительно уровня 2017 года.