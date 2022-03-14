И он не одинок в своей печали.

Американский миллиардер Илон Маск (Elon Musk) обычно посвящает связям с общественностью вечера воскресенья, и минувшие выходные не стали исключением, поскольку он со страниц Twitter призвал подписчиков делиться собственными прогнозами по темпам инфляции на ближайшие несколько лет.

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Источник изображения: Reuters

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Он также выразил обеспокоенность влиянием инфляции и перебоев в логистике на цены материалов, используемых в производстве продукции Tesla и SpaceX. Известно, что острая фаза украинского кризиса спровоцировала рост цен на никель и алюминий, а сырьё для производства литиевых аккумуляторов в последние месяцы и так непрерывно дорожало. Не так давно Tesla подняла на $1000 стоимость собираемых в США электромобилей Model 3 и Model Y, а всего за прошлый год они подорожали почти на 20%. Дефицит компонентов приводит к тому, что компания готова отгружать электромобили в первую очередь тем, кто оплатил самые дорогие комплектации с опцией FSD – время ожидания в данном случае можно сократить на несколько месяцев.