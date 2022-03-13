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Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава Intel заявил, что совет директоров не будет выгонять его на пенсию
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В интервью израильскому изданию Calcalist, опубликованному первого марта, генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) много говорил о развитии местных подразделений – Mobileye и поглощаемой Tower Semiconductor, но в беседе упоминал и прочие достаточно интересные широкой публике моменты. Например, он сравнил себя со Стивом Джобсом в том контексте, что из 30 лет работы в Intel около 11 провёл за пределами компании, и теперь рассчитывает на триумфальные итоги своего возвращения.

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Источник изображения: Calcalist, Alex Kolomoisky

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Патрик Гелсингер уверен, что сможет не только вернуть Intel былое технологическое величие, но и позволит капитализации компании превысить одноимённый показатель NVIDIA. При этом возрастные ограничения не помешают ему вести компанию к успеху. Вступая в должность генерального директора, 60-летний Гелсингер сразу договорился с советом директоров, что через пять лет никто не будет торопить его выйти на заслуженный отдых, как того требуют корпоративные правила. В этом отношении Гелсингеру дана возможность работать на благо компании так долго, как он сможет и сочтёт нужным.

#intel
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