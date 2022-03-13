А всего их набралось более двух тысяч.

С октября 2020 года, когда Foxconn впервые объявила о своих намерениях стать крупным контрактным производителем электромобилей, компания существенно продвинулась на пути к достижению этой цели. Во-первых, она заключила контракты с Fisker и Lordstown Motors о сборке электромобилей. Во-вторых, она купила у последней из компаний предприятие в штате Огайо. Наконец, как отмечает Nikkei Asian Review, к экосистеме Foxconn уже подключились около 2200 компаний, около сотни из них – японские.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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Как отмечает источник, поставлять Foxconn компоненты и материалы для электромобилей взялись такие известные в автопроме марки, как Denso, Toyota Tsusho, Asahi Kasei, Showa Denko и Toshiba. Получившая известность своими электродвигателями для жёстких дисков компания Nidec тоже будет сотрудничать с Foxconn в рамках производства электромобилей. Более того, к проекту подключились Samsung и Microsoft – последняя явно с упором на разработку бортового программного обеспечения.