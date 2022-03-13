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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Европейские власти хотят запретить оборот энергоёмких криптовалют
Или принудить их перейти на «proof of stake».
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Отдельные страны и активисты уже выступали против использования модели «proof of work» для добычи криптовалют, ссылаясь на существенный вред для экологии из-за высоких энергозатрат. В своё время покупку биткоинов от лица компании Tesla даже приостановил Илон Маск (Elon Musk), сославшись на вред подобного поощрения для имиджа крупнейшего в мире производителя электромобилей.

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Теперь Bloomberg сообщает, что европейские парламентарии в понедельник начнут рассматривать законопроект о регулировании оборота криптовалют в Евросоюзе, и в действующей редакции он подразумевает строгий контроль на соответствие методов добычи этих криптовалют жёстким требованиям по защите окружающей среды.

Источник изображения: RoyBuri/Pixabay

Во-первых, законопроект грозит запретом к обороту в Евросоюзе тех криптовалют, которые добываются по принципу «proof of work». В данный момент это Bitcoin и Ethereum, причём у первого даже нет перспектив перейти на «proof of stake» в обозримом будущем.

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Во-вторых, законопроект предусматривает наличие у «вредных для экологии» криптовалют чёткого плана по переходу на «proof of stake» с указаниями конкретных сроков миграции. В этом случае на переходный период оборот криптовалют с моделью «proof of work» на территории Евросоюза ограничиваться не будет. По всей видимости, «экологическая легализация» Ethereum пойдёт именно по такому сценарию.

#криптовалюты #bitcoin #ethereum #европа #proof of stake #законопроект #proof of work
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