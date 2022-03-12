Последний из Ampere?

В истории изменений информационно-диагностической утилиты AIDA64 Extreme 6.60.5933 beta появилось упоминание о графическом процессоре NVIDIA GA102F, заставившее многих очевидцев задуматься о дальнейшей судьбе семейства Ampere. Как известно, чип GA102 до сих пор оставался флагманом игровой линейки GeForce RTX 30, и возможное появление новой модификации этого графического процессора в свете предполагаемого осеннего анонса преемника несколько озадачивает.

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Источник изображения: AIDA64

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GA102F может быть либо оптимизированной с точки зрения производства версией GA102, либо специальным чипом для каких-то узких задач, среди которых майнинг криптовалют представляется наименее вероятным вариантом, поскольку руководство NVIDIA открещивается от этого рынка при любой возможности. GA102F может иметь отношение к игровой видеокарте GeForce RTX 3090 Ti, которая выйдет в конце марта, и такая гипотеза кажется достаточно правдоподобной, ведь упоминаемая бета-версия AIDA64 Extreme как раз обновилась заблаговременно, ещё вчера.