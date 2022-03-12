Но уступил конкуренту в Cinebench R20.

-51 000р на RTX 3070 в Ситилинке

-51 000р на RTX 3070 в Ситилинке

Южнокорейский энтузиаст Safedisk подхватил волну популярности процессора Intel Pentium Gold G7400, которую он переживает на страницах ресурса HWBot в последние дни, и разогнал имеющийся у него инженерный образец до 6217 МГц при помощи жидкого азота, сохранив на указанной частоте активность обоих ядер и четырёх потоков.

реклама

Источник изображения: Safedisk, HWBot

анонсы и реклама -65 000р на RTX 3080 ASUS 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза -28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке -45 000р на S21 Ultra в Ситилинке В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X -25% на Сore i5 12500 - cмотри цену -250 000р на 85" TV 8K Samsung Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке -50 000р на iPhone 13 Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Начались скидки на <b>RX 6500XT </b> Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

В тесте Geekbench3 Multi Core это позволило получить 21 983 балла и занять первое место среди процессоров с двумя ядрами, равно как и в модельном зачёте. В тесте HWBot x265 4K корейский энтузиаст ограничился вторым местом при частоте процессора 6173 МГц, в тесте Cinebench R20 он тоже уступил немецкому сопернику, показав результат 2478 баллов при частоте 6217 МГц.