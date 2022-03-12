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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel Pentium Gold G7400 на частоте 6217 МГц стал лучшим в Geekbench3 Multi Core
Но уступил конкуренту в Cinebench R20.
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Южнокорейский энтузиаст Safedisk подхватил волну популярности процессора Intel Pentium Gold G7400, которую он переживает на страницах ресурса HWBot в последние дни, и разогнал имеющийся у него инженерный образец до 6217 МГц при помощи жидкого азота, сохранив на указанной частоте активность обоих ядер и четырёх потоков.

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Источник изображения: Safedisk, HWBot

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В тесте Geekbench3 Multi Core это позволило получить 21 983 балла и занять первое место среди процессоров с двумя ядрами, равно как и в модельном зачёте. В тесте HWBot x265 4K корейский энтузиаст ограничился вторым местом при частоте процессора 6173 МГц, в тесте Cinebench R20 он тоже уступил немецкому сопернику, показав результат 2478 баллов при частоте 6217 МГц.

#экстремальный разгон #alder lake-s #geekbench 3 #pentium gold g7400
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