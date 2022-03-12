Дефициту чипов конца и края не видно.

Агентство Bloomberg приводит ставшую уже традиционной статистику Susquehanna Financial Group, которая имеет отношение к срокам поставки электронных компонентов внутри отрасли. По сравнению с январём, когда наметилась тенденция к сокращению сроков поставки, в феврале они увеличились на три дня до 26,2 недель в среднем.

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Источник изображения: Joshua Woroniecki, Pixabay

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Впрочем, есть и хорошая новость – сроки исполнения заказов на поставку электронных чипов сейчас не растут так активно, как в 2021 году. Есть, разумеется, и неприятные исключения – например, сроки ожидания микроконтроллеров выросли до рекордных 35,7 недели, а силовую электронику придётся ждать на полторы недели дольше, чем при заказе в январе.