Агентство Bloomberg приводит ставшую уже традиционной статистику Susquehanna Financial Group, которая имеет отношение к срокам поставки электронных компонентов внутри отрасли. По сравнению с январём, когда наметилась тенденция к сокращению сроков поставки, в феврале они увеличились на три дня до 26,2 недель в среднем.
реклама
Впрочем, есть и хорошая новость – сроки исполнения заказов на поставку электронных чипов сейчас не растут так активно, как в 2021 году. Есть, разумеется, и неприятные исключения – например, сроки ожидания микроконтроллеров выросли до рекордных 35,7 недели, а силовую электронику придётся ждать на полторы недели дольше, чем при заказе в январе.