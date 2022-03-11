На днях представители крупного инвестиционного фонда, владеющего 10% акций Toshiba, уже выступили против предлагаемого руководством корпорации плана по реструктуризации, который будет обсуждаться на внеочередном собрании акционеров 24 марта. Теперь Reuters сообщает, что и контролирующий 6% акций Farallon Capital Management тоже призывает рассмотреть приватизацию в качестве более разумной стратегической альтернативы.
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По мнению этого институционального инвестора, потенциал данного шага не рассматривался в полной мере, а именно приватизация может быть как максимально выгодна акционерам, так и полезна для финансового состояния самой Toshiba. Кроме того, она могла бы вернуть доверие акционеров. Законные представители мелких акционеров Toshiba тоже призывают их голосовать против разделения компании на две части.