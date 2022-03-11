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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Аналитики ожидают, что Tesla столкнётся с проблемами при наращивании объёмов выпуска батарей типа 4680
И в следующем году ей может их не хватить.
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В этом квартале Tesla призналась, что смогла на своей экспериментальной линии в США выпустить один миллион аккумуляторных ячеек нового типоразмера 4680, но эксперты быстро определили, что этого количества хватит на оснащение тяговыми батареями лишь 1200 кроссоверов Model Y. Выпуск этих ячеек компания должна наладить на новых предприятиях в Берлине и Техасе, поставками извне будут заниматься Panasonic и LG Energy Solution. Недавно руководство Tesla заявило, что дефицита батарей типа 4680 компания в этом году испытывать не будет.

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Теперь Reuters заявляет после беседы с аналитиками, что в следующем году Tesla собственными силами сможет выпустить аккумуляторных ячеек 44680 лишь в количестве, достаточном для оснащения 30 000 электромобилей Model Y, а к 2024 году объём вырастет до эквивалента в 484 тысячи электромобилей.

Источник изображения: Tesla

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Если учесть, что только в этом году компания сможет произвести до полутора миллионов машин, на собственные силы в оснащении их аккумуляторами рассчитывать явно не придётся. Как не раз отмечал Илон Маск (Elon Musk), компания всегда будет скупать на рынке все доступные ей аккумуляторы, даже если сможет со временем развить собственное производство. В условиях перебоев с логистикой и роста цен на металлы этой весной достичь поставленных целей Tesla будет не так просто.

#tesla #аккумуляторы #электромобили tesla
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