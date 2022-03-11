По информации ресурса DigiTimes, тайваньские контрактные производители ноутбуков демонстрируют некоторый оптимизм по поводу объёмов поставок продукции в первом полугодии, но не торопятся распространять его на вторую половину этого года. До сих пор было принято считать, что на рынке ПК текущий год пройдёт под знаком обновления корпоративных парков в связи с выходом Windows 11 и снижением влияния пандемии на график работы сотрудников. Новые же вводные данные в виде усложнения геополитической обстановки не позволяют производителям оставаться столь же категоричными.
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Примечательно, что и тайваньские производители видеокарт и материнских плат сохраняют довольно консервативные прогнозы по поводу развития своего бизнеса в текущем году. Доминировавший ранее фактор криптовалютного бума становится всё более непредсказуемым, а глобальную экономику ждут не лучшие времена из-за нарушений логистических цепочек и роста инфляции.