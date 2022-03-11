Как сообщает Reuters, американское ведомство NHTSA, которое отвечает за безопасность движения на дорогах общего пользования США, решилось на отмену обязательного наличия у транспортных средств привычных органов управления в виде руля и педалей – но только в том случае, если машина рассчитана на полностью автоматическое управление.
реклама
При этом государственные регуляторы требуют от автопроизводителей обеспечивать не меньший уровень безопасности транспортных средств, передвигающихся без контроля водителя. Место, которое он ранее занимал, смогут использовать пассажиры, за исключением детей, поскольку с точки зрения пассивной безопасности это не самое лучшее решение. Требования к компоновке салона тоже смягчаются, поскольку ряды сидений внутри автоматического транспортного средства могут быть обращены друг к другу. NTHSA при этом требует от автопроизводителей, собирающихся начать продажу таких транспортных средств, получать на это отдельное разрешение, поскольку не все стандарты безопасности пока этому способствуют.