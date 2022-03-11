Но требования к безопасности от этого не снижаются.

Как сообщает Reuters, американское ведомство NHTSA, которое отвечает за безопасность движения на дорогах общего пользования США, решилось на отмену обязательного наличия у транспортных средств привычных органов управления в виде руля и педалей – но только в том случае, если машина рассчитана на полностью автоматическое управление.

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Источник изображения: Reuters

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При этом государственные регуляторы требуют от автопроизводителей обеспечивать не меньший уровень безопасности транспортных средств, передвигающихся без контроля водителя. Место, которое он ранее занимал, смогут использовать пассажиры, за исключением детей, поскольку с точки зрения пассивной безопасности это не самое лучшее решение. Требования к компоновке салона тоже смягчаются, поскольку ряды сидений внутри автоматического транспортного средства могут быть обращены друг к другу. NTHSA при этом требует от автопроизводителей, собирающихся начать продажу таких транспортных средств, получать на это отдельное разрешение, поскольку не все стандарты безопасности пока этому способствуют.