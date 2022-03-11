Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Американские власти больше не требуют от транспортных средств наличия органов управления
Но требования к безопасности от этого не снижаются.
анонсы и реклама
-51 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-112 000р на топовый смарт Samsung
-23000р на RTX 3060
Ryzen 3990x - 891 000р
-120 000р на RTX 3090 MSI
В полтора раза подешевел Ryzen 5 5600X

Как сообщает Reuters, американское ведомство NHTSA, которое отвечает за безопасность движения на дорогах общего пользования США, решилось на отмену обязательного наличия у транспортных средств привычных органов управления в виде руля и педалей – но только в том случае, если машина рассчитана на полностью автоматическое управление.

реклама

Источник изображения: Reuters

анонсы и реклама
-65 000р на RTX 3080 ASUS
32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза
-28 000р на Ryzen 5950X в Ситилинке
-45 000р на S21 Ultra в Ситилинке
-25% на Сore i5 12500 - cмотри цену
-250 000р на 85" TV 8K Samsung
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
-50 000р на iPhone 13
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>
Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

При этом государственные регуляторы требуют от автопроизводителей обеспечивать не меньший уровень безопасности транспортных средств, передвигающихся без контроля водителя. Место, которое он ранее занимал, смогут использовать пассажиры, за исключением детей, поскольку с точки зрения пассивной безопасности это не самое лучшее решение. Требования к компоновке салона тоже смягчаются, поскольку ряды сидений внутри автоматического транспортного средства могут быть обращены друг к другу. NTHSA при этом требует от автопроизводителей, собирающихся начать продажу таких транспортных средств, получать на это отдельное разрешение, поскольку не все стандарты безопасности пока этому способствуют.

#сша #автопилот
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

На США приходится только 15% прямого экспорта из Тайваня
Intel подала предварительную заявку на размещение на бирже акций Mobileye
В январе на обе Америки пришлась почти четверть выручки от реализации всех полупроводниковых компонентов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Причины, по которым я купил GeForce RTX 3060, а не более дешевую и мощную Radeon RX 6600 XT
44
Обзор маршрутизатора ASUS ROG Rapture GT-AX6000
15
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Suprim X 12G LHR
11
Бесплатная лицензия Windows 11 на первой весенней распродаже со скидками до 90%
Стоунхендж может представлять собой гигантский солнечный календарь, корни которого уходят в Древний Египет
8
Битва процессоров: Ryzen 5 3600 VS Core i3-10325 в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
5

Сейчас обсуждают

Равшан Джамшутович
09:59
Ничё себе "чих".... Ведёте агрессивную войну а называете "чихом"?!!
Спасать российскую розницу будут китайские бренды – DNS обещает низкие цены и большой ассортимент
Геннадий Хоменко
09:59
кому ты пишешь ..ольгинским ботам ? это их работа , не выпускать никого с падающего автобуса в пропасть )
Спасать российскую розницу будут китайские бренды – DNS обещает низкие цены и большой ассортимент
Marl Karks
09:58
Крч халфы не будет
В файлах Aperture Desk Job нашли упоминания четырёх проектов Valve, включая продолжение Half-Life Alyx
Равшан Джамшутович
09:58
Попробуй. Потом посмеёмся над тобой!:=)
Спасать российскую розницу будут китайские бренды – DNS обещает низкие цены и большой ассортимент
Геннадий Хоменко
09:57
Байден 11 марта предложит прекратить нормальные торговые отношения с Россией...вот и подкрался писец, что теперь скажет ДНС..хоть бы не застрелились там...
Спасать российскую розницу будут китайские бренды – DNS обещает низкие цены и большой ассортимент
Равшан Джамшутович
09:57
Они что, своровали товар? Или он им достался за одну копейку а они продают за рубль? И почему они такие не хорошие? Они же пытаются удовлетворить спрос, потому и закладывают в цену эти 30%, так как к...
Спасать российскую розницу будут китайские бренды – DNS обещает низкие цены и большой ассортимент
-=metallist=-
09:56
В Ухани тогда 5G включили на полную катушку, потому и падали люди замертво от такого мощного излучения. А выдавали это за вирус. Погуглите симптомы лучевой болезни применительно к облучения свч, да и ...
Популярность VPN в России бьёт все рекорды
AlexChi Rus
09:56
менять торренты на куцую буржуйскую подписку они серьёзно? ахахах. для лохов наверное очень выгодное предложение. удачки.
RTX 3080 теперь можно взять в аренду на месяц: подписка GeForce NOW стоит $20
Сева Шевченко
09:56
Этот бред, что характерно, про летучих мышей активно поддерживали не только западные СМИ, но даже левые активисты вроде Платошкина. Такая глупость!
Популярность VPN в России бьёт все рекорды
Геннадий Хоменко
09:55
уже не о комплектухе надо думать а что жрать.. в закоулках страны уже прилавки пустые а по милионникам ограничения 2 рулона туалетной бумаги в руки что бы всем хватило.. все приеххали.. дефолт не буде...
Норвегия не может нарастить добычу газа, а Виктория Нуланд назвала Северный поток-2 грудой металла
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем