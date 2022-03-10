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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Российский оверклокер обновил более десятка рекордов в модельном зачёте GeForce RTX 2060
При помощи центрального процессора Intel Core i9-12900K и «фреонки».
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Климатические условия пока ещё позволяют нашему соотечественнику с псевдонимом Traktor использовать в своей деятельности балкон в качестве места, обеспечивающего более эффективное охлаждение видеокарт, которые он получает от товарища во временное пользование для проведения своих экспериментов. Материнская плата и процессор у автора экспериментов свои, поэтому Core i9-12900K он не постеснялся разогнать под системой фазового перехода до 5.5-5.9 ГГц, а вот видеокарта GeForce RTX 2060 довольствовалась забортным воздухом и штатной системой охлаждения.

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Источник изображения: HWBot, Traktor

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Частоты видеокарты достигали 2100/8000 МГц, что в совокупности с разгоном указанного выше центрального процессора позволило занять первые места почти в двух десятках профильных тестов рейтинга HWBot. Преуспел Traktor и в разгоне более современной GeForce RTX 3080, подняв частоты до 2235/10878 МГц в тесте VRMark Orange Room, где при помощи разогнанного до 5750 МГц процессора Core i9-12900K занял первое место в модельном зачёте. Аналогичной позиции удалось удостоиться в Unigine Heaven Xtreme с результатом 12 044,61 балла DX11. Тест 3DMark Night Raid был пройден с результатом 92 127 баллов, что тоже позволило занять первое место в модельном зачёте.

#экстремальный разгон #geforce rtx 3080 #geforce rtx 2060 #core i9-12900k
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