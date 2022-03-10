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Агентство Reuters поделилось информацией об усилиях тайваньских властей и делового сообщества по подготовке высоко квалифицированных кадров для национальной полупроводниковой отрасли. Специализированные образовательные учреждения создаются на острове во всё большем количестве, и их нередко возглавляют ветераны отрасли, готовые делиться с подрастающим поколением своим опытом. По крайней мере, ушедший на пенсию в 2018 году технический директор TSMC Джек Сунь (Jack Sun) занял пост декана в одном из таких образовательных заведений.

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Источник изображения: TSMC

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Руководство этих вузов настаивает на необходимости круглогодичного функционирования, без перерывов на каникулы. Компании полупроводникового сектора готовы финансировать образовательные программы, вместе с вузами составлять учебные планы и предоставлять своих специалистов для преподавания, а также принимать студентов и аспирантов на стажировки. Самые перспективные студенты уже получают целевые стипендии и обретаю перспективы дальнейшего трудоустройства. Для Тайваня, чья полупроводниковая отрасль развивается семимильными шагами, а рождаемость не демонстрирует положительной динамики, проблема кадрового голода в отрасли сейчас стоит очень остро. По этой причине вузы и готовы повысить интенсивность обучения студентов, отказавшись от каникул.