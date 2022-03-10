Намерения партнёров NVIDIA использовать новый тип разъёма дополнительного питания на видеокартах GeForce RTX 3090 Ti собственного дизайна подтвердил известный в определённых кругах инсайдер wxnod (Алексей), опубликовавший фрагмент фото изделия марки GALAX (KFA2) на своей странице в Twitter.
реклама
Напомним, что 16-контактный разъём дополнительного питания нового типа должен дебютировать в конце марта на эталонной версии GeForce RTX 3090 Ti, но и GALAX при создании своей видеокарты этой модели сохранила его, хотя видеокарта GeForce RTX 3090 данной серии обходилась двумя 8-контактными разъёмами. Предельная потребляемая мощность видеокарты при подключении через совместимый блок питания составляет 600 Вт. Видеокарта GALAX Boomstar должна занимать пространство трёх слотов расширения и оснащаться тремя полупрозрачными вентиляторами.