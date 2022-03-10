Пути назад больше нет?

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Пиши новости на наш сайт и зарабатывай деньги

Пиши новости на наш сайт и зарабатывай деньги

Core i3 со скидкой в Ситилинке

Core i3 со скидкой в Ситилинке

Намерения партнёров NVIDIA использовать новый тип разъёма дополнительного питания на видеокартах GeForce RTX 3090 Ti собственного дизайна подтвердил известный в определённых кругах инсайдер wxnod (Алексей), опубликовавший фрагмент фото изделия марки GALAX (KFA2) на своей странице в Twitter.

реклама

Источник изображения: Twitter, wxnod

анонсы и реклама Samsung <b>S22 Ultra</b> в Ситилинке - смотри цену Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке 5 видов RTX 3050 в Ситилинке 3060 MSI Gaming дешевле любой другой Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь Core i9 за 293 290р <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> Core i9 11900K за 157 590р <b>i7 8700 - 75тр </b>: надо было брать когда цены рухнули RTX 3090 MSI за 605 тр 40% скидка на DOOGEE S59 Pro 4/128Gb 32Gb DDR5 - 96 000р Ryzen 3950X за 180 тр

Напомним, что 16-контактный разъём дополнительного питания нового типа должен дебютировать в конце марта на эталонной версии GeForce RTX 3090 Ti, но и GALAX при создании своей видеокарты этой модели сохранила его, хотя видеокарта GeForce RTX 3090 данной серии обходилась двумя 8-контактными разъёмами. Предельная потребляемая мощность видеокарты при подключении через совместимый блок питания составляет 600 Вт. Видеокарта GALAX Boomstar должна занимать пространство трёх слотов расширения и оснащаться тремя полупрозрачными вентиляторами.