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Новости Hardware Алексей Сычёв
GeForce RTX 3090 Ti в исполнении GALAX продемонстрировала наличие нового разъёма питания
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Намерения партнёров NVIDIA использовать новый тип разъёма дополнительного питания на видеокартах GeForce RTX 3090 Ti собственного дизайна подтвердил известный в определённых кругах инсайдер wxnod (Алексей), опубликовавший фрагмент фото изделия марки GALAX (KFA2) на своей странице в Twitter.

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Источник изображения: Twitter, wxnod

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Напомним, что 16-контактный разъём дополнительного питания нового типа должен дебютировать в конце марта на эталонной версии GeForce RTX 3090 Ti, но и GALAX при создании своей видеокарты этой модели сохранила его, хотя видеокарта GeForce RTX 3090 данной серии обходилась двумя 8-контактными разъёмами. Предельная потребляемая мощность видеокарты при подключении через совместимый блок питания составляет 600 Вт. Видеокарта GALAX Boomstar должна занимать пространство трёх слотов расширения и оснащаться тремя полупрозрачными вентиляторами.

#видеокарты #galax #kfa2 #geforce rtx 3090 ti
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