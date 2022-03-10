Тайваньские аналитики с платных страниц DigiTimes сообщают, что по итогам прошлого года доля Apple в совокупной выручке TSMC выросла на 20% до $14,3 млрд, что увеличило её процентное выражение до 26%. Компания Apple и ранее была крупнейшим клиентом TSMC, а по мере концентрации на передовых и более дорогих техпроцессах её зависимость от тайваньского партнёра только выросла.
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Apple стремится получить доступ к передовым технологиям TSMC в числе первых. Как показали первые тесты нового процессора Apple M1 Ultra, потенциал этих литографических технологий компания реализует вполне успешно. Выпускаемая по 5-нм техпроцессу новинка на сдвоенных кристаллах объединяет 114 миллиардов транзисторов, и в ряде задач может соперничать с флагманскими процессорами AMD Ryzen Threadripper. Теперь за право выпускать свои передовые процессоры на предприятиях TSMC всё активнее борются AMD и Intel, поэтому компании Apple предстоит выдержать нелёгкое испытание конкуренцией.