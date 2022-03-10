На тысячу-полторы американских долларов, чтобы не мелочиться.

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Поразивший в прошлом году автомобильную отрасль дефицит полупроводниковых компонентов и рост цен на металлы продемонстрировали, насколько динамическим может быть ценообразование компании Tesla. Старшая версия кроссовера Tesla Model Y в США с января прошлого года прибавила в цене 20%, хотя и делала это поэтапно. Седан Tesla Model 3 американской сборки за это же время подорожал на 10,6%.

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Компания, располагающая собственным производством электромобилей в Китае, до сих пор старалась не злоупотреблять повышением цен на продукцию для местных клиентов, но пределы оптимизации были исчерпаны, поэтому на этой неделе агентство Reuters сообщило о повышении цен на Tesla Model Y и Model 3 китайской сборки на величину до $1582 в пересчёте по действующему курсу.

Источник изображения: Tesla

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При этом американские версии этих электромобилей на этой неделе тоже прибавили в цене $1000. Тяговые батареи формируют существенную долю себестоимости электромобиля, от 30 до 50%, а входящий в их состав никель за последние дни рекордно подорожал. Литий тоже вырос в цене, поэтому Tesla вынуждена переносить часть возросших затрат на кошельки покупателей.