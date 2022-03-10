На сайте Intel до 22 апреля открыта регистрация для желающих лично посетить мероприятие Vision 2022, которое компания организует для демонстрации своих технических новинок и профильных докладов. Удовольствие личного присутствия будет не из дешёвых – при резервировании места до 11 апреля билет обойдётся в $899, а в последующие 11 дней цена будет установлена на уровне $1499.
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Для знакомства с основной частью программы мероприятия можно никуда и не ездить, ограничившись виртуальной регистрацией в качестве зрителя. Правда, в этом случае демонстрация неких новых технологий удалённым зрителям не будет доступна. Если учесть, что слухи приписывают Intel намерения до начала июня представить настольные дискретные видеокарты семейства Arc Alchemist, мероприятие Vision с 10 по 11 мая вполне может стать площадкой для одной из фаз их анонса.