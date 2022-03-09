Как поясняет VideoCardz со ссылкой на материалы вчерашней презентации Apple, в составе настольной системы Mac Studio дебютировал самый производительный процессор этой марки – M1 Ultra, который получен из двух кристаллов M1 Max путём их объединения на подложке UltraFusion, допускающей передачу информации со скоростью 2,5 Тбайт/с.
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Оба кристалла в составе нового процессора выпускаются по 5-нм технологии, а подложка позволяет одновременно передавать информацию по более чем 10 тысячам каналов. Всего новый процессор насчитывает 114 млрд транзисторов. За вычисления отвечают 20-ядерный центральный процессор (16 + 4 ядер), 64-ядерная графическая подсистема и 32-ядерный нейронный блок. Все они обращаются к унифицированной памяти общим объёмом до 128 Гбайт, передающей информацию со скоростью до 800 Гбайт/с.