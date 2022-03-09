А лицензия на её использование выдана сроком на двадцать лет.

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На технологической конференции Morgan Stanley финансовому директору NVIDIA Колетт Кресс (Colette Kress) пришлось затронуть тему взаимоотношений компании с британским разработчиком процессорных архитектур Arm, которого первая так и не смогла купить.

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Источник изображения: Arm

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Во-первых, Колетт Кресс напомнила о наличии у NVIDIA двадцатилетней лицензии на выпуск Arm-совместимых процессоров и более чем десятилетний опыт предыдущей работы. В сегменте встраиваемых решений NVIDIA предлагает процессоры Orin, для серверного применения готовятся процессоры Grace, а ускоритель вычислений BlueField тоже построен на архитектуре Arm. По мнению финансового директора NVIDIA, эта архитектура в ближайшие десять лет останется одной из самых важных на рынке. Компании продолжат плодотворное сотрудничество.