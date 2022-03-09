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Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple iPad Air примерил процессор M1 и обзавёлся поддержкой 5G
А ещё он оснащён стандартным портом USB Type-C.
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Стремление Apple обновить модельный ряд мобильных устройств в соответствии с актуальными тенденциями позволило вчера представить iPad Air нового поколения, который в ряде комплектаций обеспечивает работу в сетях связи 5G, а также использует порт USB-C для зарядки и синхронизации с другими устройствами по кабелю. Этот же порт позволяет подключить планшет к внешнему монитору с интерфейсом DisplayPort, а вот прочие интерфейсы для подключения уже потребуют использования специальных переходников.

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Источник изображения: Apple

В основу планшета iPad Air нового поколения лёг процессор Apple M1, обладающий восемью вычислительными и восемью графическими ядрами, а также движком Apple Neural Engine. Объём оперативной памяти достигает 8 Гбайт, а вот объём твердотельного накопителя приходится выбирать из двух значений – 64 или 256 Гбайт. Планшет оснащается 10.9-дюймовым дисплеем с разрешением 2360 х 1640 точек с поддержкой Apple Pencil второго поколения.

Обе камеры, фронтальная и тыльная, обеспечивают разрешение 12 мегапикселей, но фронтальная за счёт угла охвата 122 градуса и поддержке функции Center Stage позволяет динамически отслеживать пользователя при работе в режиме видеоконференции. Модификация iPad Air с поддержкой 5G оценивается минимум в $749, и только она способна обеспечить сервис геолокации в системе GPS или GNSS. Поддерживаются nano-SIM и e-SIM, дактилоскопический датчик встроен в кнопку питания, расположенную в правой части верхней грани корпуса. Вариант iPad Air с поддержкой только Wi-Fi стоит $599.

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Все модификации планшета имеют размеры 247,6 х 178,5 х 6,1 мм, а вот масса различается в зависимости от наличия 5G-модема. Впрочем, разбег по этому критерию не так велик – 461 грамм для версии только с Wi-Fi и 462 грамма для варианта с поддержкой 5G. Можно выбирать из пяти цветов корпуса, продажи за пределами России начнутся 18 марта.

#apple #планшетный компьютер #ipad air
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