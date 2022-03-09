В ходе вчерашней презентации Apple был продемонстрирован целый ряд новинок, но основополагающей премьерой стал выход смартфона iPhone SE нового поколения, который обзавёлся процессором Apple A15 Bionic с 6 вычислительными (2 + 4) ядрами и четырьмя графическими, 12-мегапиксельной широкоугольной тыльной камерой и поддержкой сетей 5G. Фронтальная камера имеет разрешение 7 мегапикселей. Дактилоскопический датчик встроен в физическую кнопку Home ниже дисплея.
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При этом дисплей Retina HD типа IPS сохранил диагональ 4.7 дюйма и разрешение 1334 на 750 точек (326 dpi) и олеофобное покрытие. Общие габариты устройства составили 138,4 х 67,3 х 7,3 мм при массе 144 г. Объём твердотельной памяти варьируется между 64, 128 и 256 Гбайт. Младший вариант с 64 Гбайт памяти оценивается в $429. Это несколько выше ожиданий некоторых аналитиков, но вполне адекватно нынешней ситуации с дефицитом компонентов и растущей инфляцией. В продажу новый iPhone SE начнёт поступать за пределами России с 18 марта.