Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple оценила первый iPhone SE с поддержкой 5G в $429
Для тех, кто любит компактные смартфоны.
анонсы и реклама
Слив <b>Samsung S22</b> дешевле S20 FE - делай заказ
Пиши новости на наш сайт и зарабатывай деньги
Core i3 со скидкой в Ситилинке
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>
i5 12600 недорого по сегодняшним меркам
Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

В ходе вчерашней презентации Apple был продемонстрирован целый ряд новинок, но основополагающей премьерой стал выход смартфона iPhone SE нового поколения, который обзавёлся процессором Apple A15 Bionic с 6 вычислительными (2 + 4) ядрами и четырьмя графическими, 12-мегапиксельной широкоугольной тыльной камерой и поддержкой сетей 5G. Фронтальная камера имеет разрешение 7 мегапикселей. Дактилоскопический датчик встроен в физическую кнопку Home ниже дисплея.

реклама

Источник изображения: Apple

анонсы и реклама
Samsung <b>S22 Ultra</b> в Ситилинке - смотри цену
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
5 видов RTX 3050 в Ситилинке
3060 MSI Gaming дешевле любой другой
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Core i9 за 293 290р
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
Core i9 11900K за 157 590р
<b>i7 8700 - 75тр </b>: надо было брать когда цены рухнули
RTX 3090 MSI за 605 тр
40% скидка на DOOGEE S59 Pro 4/128Gb
32Gb DDR5 - 96 000р
Ryzen 3950X за 180 тр

При этом дисплей Retina HD типа IPS сохранил диагональ 4.7 дюйма и разрешение 1334 на 750 точек (326 dpi) и олеофобное покрытие. Общие габариты устройства составили 138,4 х 67,3 х 7,3 мм при массе 144 г. Объём твердотельной памяти варьируется между 64, 128 и 256 Гбайт. Младший вариант с 64 Гбайт памяти оценивается в $429. Это несколько выше ожиданий некоторых аналитиков, но вполне адекватно нынешней ситуации с дефицитом компонентов и растущей инфляцией. В продажу новый iPhone SE начнёт поступать за пределами России с 18 марта.

#смартфоны #apple #5g #iphone se
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

При цене $399 новый Apple iPhone SE за год может найти 30 млн владельцев
Microsoft, Apple, Mozilla и Google займутся обеспечением полной совместимости основных браузеров
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Бесплатная Windows 11 в рамках большой распродажи к 8 марта и другие предложения со скидками до 62%
Антикризисный игровой ПК марта 2022 года с оптимальным сочетанием новых и б/у комплектующих
41
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 VS GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 VS Radeon RX 5600 XT
7
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT
10

Сейчас обсуждают

ахахах
05:48
вкурсе были тут в евразии,а до байдуна и соратников доходит только щас,что они обкакались
Остановка прокачки газа из России по Северному потоку-1 может привести к распаду ЕС – Lenta.ru
dr_Pravdomatkin
05:46
Вас ЕС кормили годами, дурные деньги платили за ваши энергоресурсы, теперь же ты и орки типа тебя желаете им смерти... та же история была с США, которые вас, нищебродов туполобых в сложные времена кор...
Остановка прокачки газа из России по Северному потоку-1 может привести к распаду ЕС – Lenta.ru
Denis Cherednichenko
05:44
Во-во и уран купят где нибудь.40 % мировой добычи и переработки идет из России. Франция ляжет на 100%,у них урана нет.США импортируют из России 20% всего урана,свой есть но он в разы дороже,не чуть,не...
Партнёр Джорджа Сороса заявил о завершении долларового правления в качестве единой международной валюты
Владимир Шурыгин
05:44
Обратите внимание, что интересы населения Европы расходятся с интересами транснациональной собственности потому, что именно интересы последней, а не граждан Европы как раз и представляют европейские п...
Остановка прокачки газа из России по Северному потоку-1 может привести к распаду ЕС – Lenta.ru
dr_Pravdomatkin
05:43
Если что американский народ был в курсе что эти санкции отразятся на цене топлива но они СОЗНАТЕЛЬНО поддержали их введение, и если что Америка является одним из крупнейших экспортеров нефти и газа, +...
Остановка прокачки газа из России по Северному потоку-1 может привести к распаду ЕС – Lenta.ru
ахахах
05:42
игра пошла по крупному щас и в случае потери пиндосами Украины,они теряют миовую гигемонию и уползают.Если до них этот расклад только недавно дошёл,то жаль их,тут с шашкой на танк уже бесполезно
Остановка прокачки газа из России по Северному потоку-1 может привести к распаду ЕС – Lenta.ru
Denis Cherednichenko
05:40
У США есть сланцевая нефть Вы видели поставки топлива в США официальные?Не спасала их ваша сланцевая нефть,а на фоне санкций с перепугу взлетела на 30%. Британия уже закупает Российскую нефть со "вто...
Партнёр Джорджа Сороса заявил о завершении долларового правления в качестве единой международной валюты
Denis Cherednichenko
05:34
В том то и дело что менее 40% резервов оказалось в долларах.От того и небольшая паника в России с баксом но есть.А для США это еще более грозит тем,что влияния на Россию будет еще меньше,пока его не в...
Партнёр Джорджа Сороса заявил о завершении долларового правления в качестве единой международной валюты
dr_Pravdomatkin
05:31
Если ты не в курсе то это мародёры которых поймали когда они магазины грабили, потому им повезло что в военное время их не расстреляли на месте.
Цены на видеокарты в российских магазинах достигли 1 млн рублей
dr_Pravdomatkin
05:30
Не хочу огорчать но недвижимость в москвабаде скоро будет стоять как сарай в сызрани...
Цены на видеокарты в российских магазинах достигли 1 млн рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем