Это дело чести для компании, основанной автором этого закона.

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) использовал трибуну мероприятия Morgan Stanley для очередной демонстрации амбиций возглавляемой им компании. Он подчеркнул, что так называемый закон Мура стараниями Intel будет сохранять актуальность на протяжении последующих десяти лет, как минимум.

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Источник изображения: Intel

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Впервые сформулированное в конце шестидесятых годов прошлого века одним из основателей Intel Гордоном Муром (Gordon Moore), эмпирическое правило в одной из свежих трактовок гласит, что плотность размещения транзисторов на единице площади полупроводникового кристалла удваивается каждые полтора-два года. Ранее такой тренд обеспечивал пропорциональное увеличение производительности вычислительной техники. В последние годы на пути сохранения тенденции возникло немало технических и даже экономических барьеров. Intel утверждает, что актуальность закона Мура в последующие десять лет оспаривать не придётся.