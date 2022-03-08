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Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

На мероприятии Morgan Stanley генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) коснулся сделки по покупке активов израильского контрактного производителя чипов Tower Semiconductor, которая стоила процессорному гиганту $5,4 млрд. Глава Intel выразил удовлетворение итогами поездки в Израиль, где он имел возможность встретиться с ведущими специалистами Tower. Команда из 5000 человек будет интегрирована в коллектив Intel.

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Источник изображения: Intel

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Долгие годы, по мнению Гелсингера, компания Tower Semiconductor существовала в условиях недостаточного финансирования, но сделка с Intel поможет это исправить. Одновременно Tower получит доступ к технологическим возможностям Intel. Две важнейшие причины, по которым сделка состоялось – это стремление Intel обрести опыт взаимодействия с заказчиками и доступ к этой клиентской аудитории. После покупки Tower американская корпорация обретёт сотни готовых клиентов на контрактном направлении деятельности. В рамках новой стратегии развития этот бизнес будет получать все те же передовые технологии, что и собственное производство Intel.