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Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel планирует добиться превосходства над AMD в серверном сегменте к 2024 году
На уровне потребительских качеств своих процессоров.
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В рамках мероприятия Morgan Stanley генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) рассказал о своём отношении к положению дел на рынке серверных процессоров. Он заявил, что на момент своего анонса процессоры Sapphire Rapids будут лучшими на рынке, но AMD неизбежно ответит на этот шаг.

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Источник изображения: Intel

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При этом глава Intel считает, что отставание от конкурирующего продукта AMD будет минимальным, а когда в 2024 году на рынок выйдут серверные процессоры Granite Rapids и Sierra Forrest, компании Intel удастся вернуть себе техническое превосходство в сегменте. К тому же, к середине десятилетия Intel рассчитывает стать лидером в сфере литографии, поэтому наступление на конкурента будет осуществляться сразу по двум фронтам.

#amd #intel #xeon #sapphire rapids #granite rapids #sierra forrest
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