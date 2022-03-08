В рамках мероприятия Morgan Stanley генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) рассказал о своём отношении к положению дел на рынке серверных процессоров. Он заявил, что на момент своего анонса процессоры Sapphire Rapids будут лучшими на рынке, но AMD неизбежно ответит на этот шаг.
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При этом глава Intel считает, что отставание от конкурирующего продукта AMD будет минимальным, а когда в 2024 году на рынок выйдут серверные процессоры Granite Rapids и Sierra Forrest, компании Intel удастся вернуть себе техническое превосходство в сегменте. К тому же, к середине десятилетия Intel рассчитывает стать лидером в сфере литографии, поэтому наступление на конкурента будет осуществляться сразу по двум фронтам.