Всемирно известный бренд Tronsmart сообщил о выходе акустической системы Bang нового поколения. Она получила несколько ключевых технологий, позволяющих использовать её как на шумной вечеринке, так и с целью создания полномасштабных звуковых перфомансов.
Купить беспроводную колонку Tronsmart Bang
Прежде всего колонка может похвастать технологией SoundPulse. Она получила массу положительных отзывов. Благодаря громкому стереозвуку с насыщенными басами и высокой детализацией, можно легко превратить даже самую скучную компанию в настоящую вечеринку. При этом удобство и простота использования позволяют не расставаться с музыкой ни на безлюдном пляже, ни в шумной толпе. SoundPulse гарантирует более громкое звучание и увеличенную мощность по сравнению с другими динамиками. Это обеспечивается благодаря двум твитерам и двум низкочастотным динамикам, которые выдают не только качественное звучание, но и дают максимальный охват различных частот.
Немалый интерес вызывает новая запатентованная технология TuneConn. Она основана на двойной обработке звука DSP, стартуя с эквалайзера и завершая улучшением высоких и низких частот, с настройкой DRC и цифрового усилителя. Ну а в результате аудиопоток характеризуется минимальными искажениями с более высоким разрешением. Приятным дополнением будет эксклюзивная технология Tronsmart Minecon. Она отвечает за синхронизацию аналогичных колонок Bang, а в результате можно одновременно подключить до 100 акустических систем, воспроизводящих музыку как единое целое.
Подключение осуществляется по протоколу Bluetooth 5.0, а также поддерживает технология NFC. Управлять колонкой можно как при помощи физических кнопок, так и посредством смартфона. Bang поддерживает все популярные голосовые помощники, включая Google, Apple и Amazon. Фирменная утилита позволит настроить звучание в соответствие с индивидуальными предпочтениями, но можно выбрать одну из уже готовых предустановок: Глубокий бас, Hi-Fi, Рок, Классический, 3D и Вокал.
Акустическая система способна воспроизводить музыку на протяжение долгих 15 часов (при использовании 50% громкости), при этом полная зарядка осуществляется за 4.5 часа. Во время путешествий Bang может заряжать другие портативные приборы, выступая в качестве внешнего аккумулятора. А вообще колонку можно брать с собой в любое путешествие, не опасаясь влажного климата, поскольку она обладает защитой от воды по стандарту IPX6. Сама система выполнена из прочного материала, поэтому прослужит долго, радуя своего владельца качественной музыкой.
- Ёмкость аккумулятора: 10 800 мАч
- Расстояние сигнала: до 18 метров
- Частотный диапазон: 20 Гц-20 кГц
- Заявленная мощность: 60 Вт
- Поддерживаемые беспроводные стандарты: A2DP/AVRCP/HFP/HSP
- Интерфейс: 5В/2А посредством порта USB Type-C