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Редакция
Новости Hardware Фома Шилов
Tronsmart представила портативную колонку Bang – защита от воды IPX6 и время работы до 15 часов
Также колонку можно использовать как портативный аккумулятор ёмкостью 10 800 мАч
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Всемирно известный бренд Tronsmart сообщил о выходе акустической системы Bang нового поколения. Она получила несколько ключевых технологий, позволяющих использовать её как на шумной вечеринке, так и с целью создания полномасштабных звуковых перфомансов.

Купить беспроводную колонку Tronsmart Bang



Прежде всего колонка может похвастать технологией SoundPulse. Она получила массу положительных отзывов. Благодаря громкому стереозвуку с насыщенными басами и высокой детализацией, можно легко превратить даже самую скучную компанию в настоящую вечеринку. При этом удобство и простота использования позволяют не расставаться с музыкой ни на безлюдном пляже, ни в шумной толпе. SoundPulse гарантирует более громкое звучание и увеличенную мощность по сравнению с другими динамиками. Это обеспечивается благодаря двум твитерам и двум низкочастотным динамикам, которые выдают не только качественное звучание, но и дают максимальный охват различных частот.



Немалый интерес вызывает новая запатентованная технология TuneConn. Она основана на двойной обработке звука DSP, стартуя с эквалайзера и завершая улучшением высоких и низких частот, с настройкой DRC и цифрового усилителя. Ну а в результате аудиопоток характеризуется минимальными искажениями с более высоким разрешением. Приятным дополнением будет эксклюзивная технология Tronsmart Minecon. Она отвечает за синхронизацию аналогичных колонок Bang, а в результате можно одновременно подключить до 100 акустических систем, воспроизводящих музыку как единое целое.



Подключение осуществляется по протоколу Bluetooth 5.0, а также поддерживает технология NFC. Управлять колонкой можно как при помощи физических кнопок, так и посредством смартфона. Bang поддерживает все популярные голосовые помощники, включая Google, Apple и Amazon. Фирменная утилита позволит настроить звучание в соответствие с индивидуальными предпочтениями, но можно выбрать одну из уже готовых предустановок: Глубокий бас, Hi-Fi, Рок, Классический, 3D и Вокал.



Акустическая система способна воспроизводить музыку на протяжение долгих 15 часов (при использовании 50% громкости), при этом полная зарядка осуществляется за 4.5 часа. Во время путешествий Bang может заряжать другие портативные приборы, выступая в качестве внешнего аккумулятора. А вообще колонку можно брать с собой в любое путешествие, не опасаясь влажного климата, поскольку она обладает защитой от воды по стандарту IPX6. Сама система выполнена из прочного материала, поэтому прослужит долго, радуя своего владельца качественной музыкой.

Из других характеристик:
  • Ёмкость аккумулятора: 10 800 мАч
  • Расстояние сигнала: до 18 метров
  • Частотный диапазон: 20 Гц-20 кГц
  • Заявленная мощность: 60 Вт
  • Поддерживаемые беспроводные стандарты: A2DP/AVRCP/HFP/HSP
  • Интерфейс: 5В/2А посредством порта USB Type-C

Купить беспроводную колонку Tronsmart Bang

#tronsmart #портативная колонка #powerbank
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