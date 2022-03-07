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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
К 2026 году Volkswagen наладит выпуск флагманского электромобиля с запасом хода более 700 км
Строительство предприятия начнётся весной следующего года.
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По некоторым оценкам, уже в следующем году Volkswagen сможет обойти Tesla по количеству выпускаемых ежегодно электромобилей, а по ассортименту моделей он уже опережает данного конкурента. Как сообщает Electrek, к реализации проекта Trinity, подразумевающего создание флагманского электромобиля с высоким КПД, немецкий автоконцерн приступает уже сейчас.

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Источник изображения: Electrek, Volkswagen

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На строительство нового предприятия по выпуску этой модели в Вольфсбурге уже выделено 2 млрд евро. Строительство начнётся весной 2023 года, а к 2026 году новинка уже начнёт сходить с конвейера. Про модель с условным обозначением Trinity пока известно только, что она будет очень быстро заряжаться и проходить на одном заряде более 700 км. При производстве новинки будут активно использоваться принципы углеродной нейтральности. Кроме того, Volkswagen намеревается значительно повысить эффективность производства – на сборку одного электромобиля будет тратиться не более 10 часов вместо нынешних 30. Это позволит немецкому концерну сравняться по этому показателю с Tesla, хотя покупателям в итоге придётся забыть о разнообразии комплектаций и вариантов отделки.

#электромобиль #volkswagen #германия
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