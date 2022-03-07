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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
При цене $399 новый Apple iPhone SE за год может найти 30 млн владельцев
И в условиях дефицита и экономической нестабильности это не так уж мало.
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Буквально накануне мероприятия Apple, в ходе которого компания наверняка представит новые iPhone SE и iPad Air с более быстрым процессором и поддержкой 5G, аналитики Wedbush Securities высказали свой прогноз по поводу рыночных перспектив младшего смартфона марки третьего поколения.

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Источник изображения: Getty Images

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Во-первых, они ожидают, что стартовая цена iPhone SE нового поколения расположится на отметке $399, и на протяжении последующих 12 месяцев найдёт не менее 30 млн покупателей. Во-вторых, авторы прогноза считают третьей новинкой послезавтрашнего мероприятия Apple новый MacBook Pro с 13-дюймовым дисплеем, оснащаемый обновлённым процессором M2. Компанию ему составят прочие модели Mac на базе собственных процессоров Apple, которые появятся к июню текущего года. Таким образом, авторы прогноза рассчитывают на способность акций Apple подорожать с нынешних $162 до $200 за штуку.

#аналитика #apple #смартфон #iphone se
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Simon Crebbs
16:49
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Вячеслав Безруков
16:48
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SeTi2019
16:48
Это только подтверждает, что российский чиновник за даллар удавится, но будет гнать через враждебное государство газ, ибо это бабки. Ну и сцать в уши россиянам о высоких ценностях
Цена на газ в Европе выросла до 3800 долларов, но Германия отказывается от энергоносителей из РФ
Simon Crebbs
16:48
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16:45
У dns 2ка по математике. Доллар подорожал в 2 раза! А цены выросли в 4!
В DNS вернулись процессоры, цены выросли в 2-3 раза
Simon Crebbs
16:45
Газовые хранилища Европы пусты, к концу апреля они будут пусты до состояния вакуума. А вот что будет дальше, покажет рынок. Капитализм никуда не делся. Пока ещё.
Цена на газ в Европе выросла до 3800 долларов, но Германия отказывается от энергоносителей из РФ
Ден С
16:43
наша?
Цена на газ в Европе выросла до 3800 долларов, но Германия отказывается от энергоносителей из РФ
Simon Crebbs
16:43
Доказывать что-то детишкам и идиотам изначально напрасное занятие. Продолжай слушать РБК или что вы там слушаете....
Цена на газ в Европе выросла до 3800 долларов, но Германия отказывается от энергоносителей из РФ
Ден С
16:42
Да нахер надо? Какой в этом смысл? Ты уже с порога рогом в землю уперся. Проще сразу начать ругаться матом
Цена на газ в Европе выросла до 3800 долларов, но Германия отказывается от энергоносителей из РФ
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