И в условиях дефицита и экономической нестабильности это не так уж мало.

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Core i3 со скидкой в Ситилинке

Core i3 со скидкой в Ситилинке

Буквально накануне мероприятия Apple, в ходе которого компания наверняка представит новые iPhone SE и iPad Air с более быстрым процессором и поддержкой 5G, аналитики Wedbush Securities высказали свой прогноз по поводу рыночных перспектив младшего смартфона марки третьего поколения.

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Источник изображения: Getty Images

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Во-первых, они ожидают, что стартовая цена iPhone SE нового поколения расположится на отметке $399, и на протяжении последующих 12 месяцев найдёт не менее 30 млн покупателей. Во-вторых, авторы прогноза считают третьей новинкой послезавтрашнего мероприятия Apple новый MacBook Pro с 13-дюймовым дисплеем, оснащаемый обновлённым процессором M2. Компанию ему составят прочие модели Mac на базе собственных процессоров Apple, которые появятся к июню текущего года. Таким образом, авторы прогноза рассчитывают на способность акций Apple подорожать с нынешних $162 до $200 за штуку.