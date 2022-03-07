Как и в случае с санкциями США против Huawei Technologies, технологические возможности китайской SMIC не могут серьёзно рассматриваться в качестве «запасного аэродрома» для российских разработчиков процессоров, которым недавно отрезали доступ к конвейеру TSMC. Издание DigiTimes ещё несколько дней назад провело соответствующий анализ ситуации, но только сегодня прикрутило к материалу англоязычный заголовок и выставило его на главную страницу для своих подписчиков.
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Если лаконично описать ситуацию, то SMIC в части выпуска самых передовых по собственным меркам 14-нм чипов значительно зависит от американских поставщиков оборудования и материалов, а потому не может усугублять своё и без того шаткое положение сотрудничеством с российскими разработчиками. Тем более, что ряд американских государственных деятелей до сих пор призывает к ужесточению санкций против SMIC, которым она подверглась за предполагаемое обслуживание китайских оборонных заказов.
В случае с более зрелыми техпроцессами, от 90 до 22 нм, SMIC не нуждается в модернизации оборудования для гибкой миграции между ними, а потому не зависит от санкций или внешних факторов. Это могло бы способствовать расширению сотрудничества с российскими заказчиками, но выявление подобных фактов могло бы привести к усугублению санкций США против SMIC, в чём не заинтересовано и высшее политическое руководство КНР.