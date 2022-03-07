Ассоциация компаний полупроводниковой отрасли SIA, которая охватывает две трети выручки компаний, расположенных за пределами США, в январской статистике отметила увеличение выручки от реализации чипов на 26,8% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Фактически, выручка растёт более чем на 20% уже десять месяцев подряд, а её январское значение достигла второй по величине суммы за всю историю наблюдения.
реклама
Больше всего приходится на долю Северной и Южной Америк, которые в январе увеличили профильную выручку сразу на 40,2% относительно аналогичного месяца 2021 года. На оба континента пришлось более 23% мировой выручки от реализации полупроводниковых компонентов в январе. Китай, кстати, занимал треть, но в показателях прироста довольствовался лишь третьим местом, после Европы.