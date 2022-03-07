Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В январе на обе Америки пришлась почти четверть выручки от реализации всех полупроводниковых компонентов
А вот Китай всё равно занимает треть.
анонсы и реклама
Core i3 со скидкой в Ситилинке
3060 MSI Gaming дешевле любой другой
Начались скидки на <b>RX 6500XT </b>
i5 12600 недорого по сегодняшним меркам
Core i9 за 293 290р
Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ассоциация компаний полупроводниковой отрасли SIA, которая охватывает две трети выручки компаний, расположенных за пределами США, в январской статистике отметила увеличение выручки от реализации чипов на 26,8% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года. Фактически, выручка растёт более чем на 20% уже десять месяцев подряд, а её январское значение достигла второй по величине суммы за всю историю наблюдения.

реклама

Источник изображения: TSMC

анонсы и реклама
Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке
Комп Alienware за 1 200 000 - смотри что за зверь
Core i9 11900K за 157 590р
3060 Ti Gigabyte Aorus почти за 200 тр
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
<b>i7 8700 - 75тр </b>: надо было брать когда цены рухнули
40% скидка на DOOGEE S59 Pro 4/128Gb
RTX 3080 за 326 860 руб в Ситилинке
85" TV 8K Samsung дороже миллиона рублей
32Gb DDR5 - 96 000р
Ryzen 3950X за 180 тр
RTX 3090 MSI за 605 тр

Больше всего приходится на долю Северной и Южной Америк, которые в январе увеличили профильную выручку сразу на 40,2% относительно аналогичного месяца 2021 года. На оба континента пришлось более 23% мировой выручки от реализации полупроводниковых компонентов в январе. Китай, кстати, занимал треть, но в показателях прироста довольствовался лишь третьим местом, после Европы.

#аналитика #финансы #полупроводники #китай #сша #америка
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

TSMC может к 2024 году освоить выпуск каждого пятого процессора Intel
Тайваньские производители чипов обеспокоены возможными проблемами с энергоснабжением
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Битва процессоров: Ryzen 5 5600Х VS Core i7-10700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 3070
18
Бесплатная Windows 11 в рамках большой распродажи к 8 марта и другие предложения со скидками до 62%
Битва видеокарт: GeForce RTX 3060 VS GeForce RTX 2060 VS GeForce GTX 1070 VS Radeon RX 5600 XT
+
Мои впечатления от игры Call of Juarez The Cartel. Часть вторая заключительная
4

Сейчас обсуждают

ахахах
15:20
с 2000 начинается крах промышленности,если цена такая постоит месяцок
Цена на газ в Европе выросла до 3800 долларов, но Германия отказывается от энергоносителей из РФ
LEVAK
15:20
Это в точь-точь слова товарища Когана, а шлепок он знатный, типа Степана Демуры.
Цена на газ в Европе выросла до 3800 долларов, но Германия отказывается от энергоносителей из РФ
Кеша
15:19
за себя переживай ок.
Цена на газ в Европе выросла до 3800 долларов, но Германия отказывается от энергоносителей из РФ
Ден С
15:18
Ты за себя бойся. Чем бабкам пенсию платить будем? Вообще, по какому принципу будет работать наша тн экономика?
Цена на газ в Европе выросла до 3800 долларов, но Германия отказывается от энергоносителей из РФ
Виталий Shokerxxx
15:18
они и без санкций давно забили на перевод...
Take-Two Interactive объявила о приостановке деятельности в РФ и РБ
ахахах
15:15
ну ты посмотри сперва сколько он щас стоит на западных заправках
Цена на газ в Европе выросла до 3800 долларов, но Германия отказывается от энергоносителей из РФ
Felsher03
15:15
Все правильно, теперь во всем виноваты украинцы))
Китайские геймеры массово занижают рейтинги Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 за то, что их разработчики лезут в политику
Rey.B.
15:13
Львов слышит об этом уже 8 лет. И даже не задумываются, что Чеченцы бились с Россией реально люто. А теперь они за Россию. Почему?
Цена на газ в Европе выросла до 3800 долларов, но Германия отказывается от энергоносителей из РФ
Сергей Иванов
15:13
П%здец случился в России, и начался он 22 года назад, когда на царство избрали вора-параноика. И все это время этот п%здец продолжался и наращивался, а игруны, не замечая этого, "сидели дома и чилили"...
Китайские геймеры массово занижают рейтинги Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 за то, что их разработчики лезут в политику
Ден С
15:13
А че бензин такой дорогой? Зы ща опять ты высрешь какой-то бред
Цена на газ в Европе выросла до 3800 долларов, но Германия отказывается от энергоносителей из РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем