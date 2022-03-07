Существование так называемых «придворных оверклокеров» в штате тайваньских производителей материнских плат порой позволяет делать интересные открытия. В случае с работающим на благо Gigabyte Technology тайваньским энтузиастом Hicookie таким откровением стало наличие в ассортименте продукции данной марки модулей оперативной памяти, способных на успешный экстремальный разгон.
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Единственному модулю памяти Gigabyte объёмом 16 Гбайт в материнской плате Aorus Z690 Tachyon в связке с серийным процессором Intel Core i9-12900K удалось пройти валидацию CPU-Z в режиме DDR5-9004 при значении таймингов 42-54-54-32-86-2. Это соответствует второму месту в мировом рейтинге разгона оперативной памяти. И центральный процессор, и модуль памяти в ходе данного эксперимента охлаждались жидким азотом.