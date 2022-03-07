В результате недавних перебоев в работе одной из крупных электростанций на юге Тайваня местные производители полупроводниковых компонентов не понесли серьёзного ущерба, но если верить изданию DigiTimes, они серьёзно озабочены текущими тенденциями в энергетической сфере. С одной стороны, та же TSMC берёт на себя обязательства по активному увеличению объёмов производства и строительству новых предприятий. При этом внедрение EUV-литографии в десять раз повышает энергопотребление технологического оборудования, а миграция в эту сторону неизбежна.
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С другой стороны, инициативы властей по переходу на использование электроэнергии из возобновляемых источников не так просто увязать с собственными планами по экспансии производства TSMC и других участников рынка. До 20% потребляемой электроэнергии на предприятиях TSMC, занимающихся выпуском 3-нм продукции, будет получаться из возобновляемых источников, но полностью покрыть с их помощью потребности производства не представляется возможным. В 2020 году TSMC уже стала крупнейшим потребителем электроэнергии на Тайване с долей 5,9% (16 млрд кВт·ч в год), и дальше тенденция к росту энергопотребления только сохранится. Пока компания старается предусматривать наличие резервных электрогенераторов, но с тревогой ждёт летних месяцев, когда в жарком климате острова резко возрастает энергопотребление со стороны бытовых систем кондиционирования воздуха. Засушливое лето 2021 года вызвало проблемы с водоснабжением производства, поэтому энергетическая инфраструктура является не единственным источником головной боли для руководства TSMC.