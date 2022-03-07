И будут способствовать дальнейшему росту цен.

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Ноут на XEON за 1млн - смотри что за зверь

Издание Bloomberg попросила поделиться своим мнением в отношении сохранения дефицита полупроводниковых компонентов Хироюки Сато (Hiroyuki Sato), возглавляющего подразделение Toshiba по выпуску устройств. Как он считает, до марта следующего года говорить об улучшении ситуации точно не придётся.

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Источник изображения: Pixabay

Многие производители электроники уже выразили ограниченную обеспокоенность происходящим сейчас на территории Украины, поскольку они хоть и получают некоторую часть необходимых в собственной работе неона и криптона с этого направления, за последние годы смогли перестроиться на альтернативные источники технических газов. Представитель Toshiba продолжает настаивать, что положительным влияние ситуации на рынок полупроводников точно не будет.

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Собственные планы по реструктуризации представитель руководства Toshiba оценивает с оптимизмом. По его словам, после разделения на две части компания сможет быстрее принимать решения – сроки сократятся как минимум на месяц. Если же говорить о последствиях дефицита компонентов, то рост затрат на закупку материалов и сырья Toshiba не сможет переносить исключительно на свою прибыль. Обстоятельства вынуждают её повышать цены на собственную продукцию, и она призывает потребителей с пониманием относиться к этому.