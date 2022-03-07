Издание Bloomberg попросила поделиться своим мнением в отношении сохранения дефицита полупроводниковых компонентов Хироюки Сато (Hiroyuki Sato), возглавляющего подразделение Toshiba по выпуску устройств. Как он считает, до марта следующего года говорить об улучшении ситуации точно не придётся.
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Многие производители электроники уже выразили ограниченную обеспокоенность происходящим сейчас на территории Украины, поскольку они хоть и получают некоторую часть необходимых в собственной работе неона и криптона с этого направления, за последние годы смогли перестроиться на альтернативные источники технических газов. Представитель Toshiba продолжает настаивать, что положительным влияние ситуации на рынок полупроводников точно не будет.
Собственные планы по реструктуризации представитель руководства Toshiba оценивает с оптимизмом. По его словам, после разделения на две части компания сможет быстрее принимать решения – сроки сократятся как минимум на месяц. Если же говорить о последствиях дефицита компонентов, то рост затрат на закупку материалов и сырья Toshiba не сможет переносить исключительно на свою прибыль. Обстоятельства вынуждают её повышать цены на собственную продукцию, и она призывает потребителей с пониманием относиться к этому.