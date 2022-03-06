Необычайно политизированная мантра «Китай нам поможет» начала работать в эти выходные, когда на страницах ресурса Chiphell активизировался известный своими точными прогнозами инсайдер, на этот раз поведавший о положении дел с намерениями компании NVIDIA. Продемонстрировав видеокарту GeForce RTX 3090 Ti в январе, она неожиданно долго хранила молчание по поводу её конкретных сроков появления на рынке.
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Китайский источник утверждает, что у имевшейся ревизии эталонных видеокарт GeForce RTX 3090 Ti возникли проблемы с работой памяти, после чего было заменить соответствующие микросхемы. Напомним, новинке приписывалось наличие 24 Гбайт памяти типа GDRR6X, способной работать на частоте 21 Гбит/с. Теперь дебют GeForce RTX 3090 Ti может состояться 29 марта, чтобы уложиться в первый календарный квартал. Попутно сообщается, что NVIDIA отказалась от планов по анонсу в настольном сегменте версии GeForce RTX 3070 Ti с 16 Гбайт памяти.