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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
AMD считает, что рост количества процессорных ядер должен сопровождаться переходом на использование более быстрой памяти
Не только оперативной, но и кеша.
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В круговороте политических событий последних дней осталось незамеченным мероприятие Susquehanna Financial Group, в котором принял участие Дэн Макнамара (Dan McNamara), отвечающий в компании AMD за серверное подразделение в должности старшего вице-президента. Кстати, ранее он работал в компании Altera и корпорации Intel, уже после их объединения. Это позволило Дэну высказаться на тему прошедшей недавно сделки AMD по покупке Xilinx, но наше внимание привлекла совсем другая информация.

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Источник изображения: AMD

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Во-первых, представитель руководства AMD выразил уверенность, что в серверном сегменте компания продолжит увеличивать объёмы поставок продукции до конца 2023 года, как минимум. Во-вторых, он не стал распространяться о преемниках процессоров с архитектурой Zen 4, но дал понять, что она будет носить обозначение Zen 5. При этом Макнамара счёл нужным отметить, что дальнейшее увеличение количества ядер серверных процессоров AMD будет тесно связано с переходом на использование более быстрой памяти, ибо в противном случае не будет достигнут баланс двух подсистем, и память просто станет «узким местом». Речь идёт не только о переходе на использование DDR5, но и внедрении разного рода кеш-памяти на самих процессорах.

#amd #epyc #ddr5 #zen 5
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