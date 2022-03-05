Не только оперативной, но и кеша.

В круговороте политических событий последних дней осталось незамеченным мероприятие Susquehanna Financial Group, в котором принял участие Дэн Макнамара (Dan McNamara), отвечающий в компании AMD за серверное подразделение в должности старшего вице-президента. Кстати, ранее он работал в компании Altera и корпорации Intel, уже после их объединения. Это позволило Дэну высказаться на тему прошедшей недавно сделки AMD по покупке Xilinx, но наше внимание привлекла совсем другая информация.

реклама

Источник изображения: AMD

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus по цене не Ti RTX 3080 за 288 тр в Ситилинке RTX 3090 MSI за 539 тр <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза

Во-первых, представитель руководства AMD выразил уверенность, что в серверном сегменте компания продолжит увеличивать объёмы поставок продукции до конца 2023 года, как минимум. Во-вторых, он не стал распространяться о преемниках процессоров с архитектурой Zen 4, но дал понять, что она будет носить обозначение Zen 5. При этом Макнамара счёл нужным отметить, что дальнейшее увеличение количества ядер серверных процессоров AMD будет тесно связано с переходом на использование более быстрой памяти, ибо в противном случае не будет достигнут баланс двух подсистем, и память просто станет «узким местом». Речь идёт не только о переходе на использование DDR5, но и внедрении разного рода кеш-памяти на самих процессорах.