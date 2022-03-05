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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel обновила свои ноутбуки серии NUC X15 к выходу Windows 11
Главное – чтобы логотип на клавиатуре был в тему.
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Компания Intel только сейчас решила скорректировать комплектацию ноутбуков семейства NUC X15, хотя операционная система Windows 11, побудившая её сделать это, дебютировала ещё прошлой осенью. Суть изменений не ограничилась только обновлением BIOS, которое гарантирует совместимость с новой операционной системой Microsoft.

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Источник изображения: Intel

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Желающим добиться строгого стилистического соответствия Intel предлагает колпачок для клавиши с логотипом Windows 11 вместо Windows 10. Вот это называется комплексная модернизация! Поставки ноутбуков Intel NUC X15 новой комплектности начнутся с 19 марта текущего года.

#intel #ноутбуки #windows 10 #windows 11 #intel nuc
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