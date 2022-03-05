Компания Intel только сейчас решила скорректировать комплектацию ноутбуков семейства NUC X15, хотя операционная система Windows 11, побудившая её сделать это, дебютировала ещё прошлой осенью. Суть изменений не ограничилась только обновлением BIOS, которое гарантирует совместимость с новой операционной системой Microsoft.
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Желающим добиться строгого стилистического соответствия Intel предлагает колпачок для клавиши с логотипом Windows 11 вместо Windows 10. Вот это называется комплексная модернизация! Поставки ноутбуков Intel NUC X15 новой комплектности начнутся с 19 марта текущего года.