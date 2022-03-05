Илон Маск (Elon Musk), очевидным образом заинтересованный в переходе американских автовладельцев на использование электромобилей марки Tesla, как сообщает Bloomberg, призвал американские власти трезво оценивать последствия влияния санкций против России на энергетический сектор.
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Пока власти США готовятся отказаться от импорта российских энергоносителей, глава Tesla предупреждает, что заменить выбывающие объёмы топлива за счёт электромобилей и электроэнергии из возобновляемых источников не удастся. Фактически, всё идёт к необходимости увеличить объёмы добычи нефти и производства топлива, а цены на него в ближайшее время неизбежно вырастут. Альтернативная энергетика пока просто не готова к таким резким изменениям рыночной конъюнктуры.