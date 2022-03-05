Властям Южной Кореи недавно удалось добиться права продолжить торговые отношения с Россией в условиях санкций США и других западных стран, но компания Samsung Electronics этим правом решила не пользоваться, как поясняет Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Поставки электронной продукции Samsung широкого ассортимента в Россию приостановлены.
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Надо сказать, что доля продукции Samsung на российском рынке смартфонов достигала 30%, поэтому решение корейской компании наверняка будет способствовать изменению расстановки сил среди участников местного рынка. Марка традиционно делала упор на оснащение флагманских моделей смартфонов для рынка России процессорами собственного производства, поэтому наличие американских процессоров Qualcomm в ряде моделей не так сильно влияло на бизнес Samsung в России после введения санкций США.
По словам источника, Samsung приостанавливает поставку в Россию не только смартфонов и микросхем, но и другой потребительской электроники. Наша страна формировала не более 4% выручки Samsung на мировом рынке смартфонов, а в сегменте полупроводниковых компонентов эта доля и вовсе не превышала 0,1%. В целом, Южная Корея на российском направлении получала до 1,5% валовой выручки, а импорт товаров из России формировал 2,8% профильных затрат. Сейчас поставкам товаров корейского производства в Россию в большей степени мешают логистические трудности, чем политически мотивированные решения.