Компания близка к сертификации летательных аппаратов и началу серийного производства.

Многие молодые компании продолжают верить, что можно создать большой коптер для перевозки пассажиров по воздуху, отказавшись от более традиционных для авиации силовых установок в пользу электродвигателей и литиевых аккумуляторов. Немецкая компания Volocopter разделяет подобный оптимизм, продолжая привлекать средства инвесторов для финансирования своей деятельности.

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Источник изображения: Volocopter

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Свежий раунд финансирования позволил Volocopter привлечь ещё $170 млн от группы институциональных инвесторов, среди которых к технической сфере ближе всего компания Honeywell. В общей сложности уже удалось собрать $579 млн, а капитализация компании Volocopter оценивается в $1,7 млрд. Новую порцию средств она намеревается потратить на сертификацию своих летательных аппаратов и подготовку к началу серийного производства. Компания намеревается выпускать как грузовые дроны для перевозки товаров по воздуху, так и пассажирские, которые выступят в роли летающих такси в городской черте. Последние должны быть запущены в Сингапуре, Риме и Париже. Один из крупных южнокорейских инвесторов также заинтересован в развитии подобного сервиса у себя в стране.