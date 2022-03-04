Рука руку моет, особенно если обе японские.

Первый прототип электромобиля Vision-S компания Sony продемонстрировала ещё в начале 2020 года, назвав его полигоном для испытания собственных датчиков изображения автомобильного класса, но к началу этого года японская корпорация перестала скрывать, что хотела бы попробовать силы в производстве электромобилей, пусть и при поддержке партнёров. Таковым, судя по пресс-релизу на сайте Honda, стала одноимённая японская компания.

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Источник изображения: Sony

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Серийная модель электромобиля совместной разработки появится не ранее 2025 года, а пока у совместного предприятия Sony и Honda даже нет запоминающегося названия. Первая из компаний всячески подчёркивает, что сосредоточится на разработке программного обеспечения и создании цифровой экосистемы, а производством и обслуживанием электромобилей займётся Honda Motor. Последняя, кстати, к 2040 году планирует полностью отказаться от выпуска машин с ДВС.