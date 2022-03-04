Компании Fisker и Lordstown должны стать первыми клиентами Foxconn на направлении контрактного производства электромобилей, но начать профильную деятельность крупнейшему подрядчику Apple предстоит со сборки электробусов для расположенного на юге Тайваня города Гаосюн, как напоминает издание Nikkei Asian Review. До конца этого года Foxconn для нужд местного автобусного парка соберёт 30 машин на электротяге, и первые машины уже начали поступать к клиенту.
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Позже на юге Тайваня появятся предприятия по производству аккумуляторных ячеек, которые Foxconn намеревается использовать не только для сборки тяговых батарей, но и систем стационарного хранения электроэнергии. Небольшой исследовательский центр по соседству сосредоточится на разработке электробусов. В дальнейшем компания надеется применить полученный опыт за пределами Тайваня. Конкуренции со стороны Luxshare она не очень боится, поскольку считает, что к 2025 году отрасль консолидируется до такой степени, что на рынке останутся лишь сильнейшие игроки.