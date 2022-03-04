Но при этом не будет и перепроизводства.

Как отмечает Bloomberg со ссылкой на комментарии руководства Broadcom на недавней квартальной отчётной конференции, в прошлом году выручка компании увеличилась на 20%, в текущем году этот уровень тоже могут быть достигнут, но в дальнейшем темпы роста вернутся к более традиционным 5% в год. Глава компании призвал прочих участников рынка не питать иллюзий по поводу формирования долгосрочной тенденции к росту спроса на полупроводниковые компоненты.

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Источник изображения: Broadcom

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При этом сама Broadcom не считает, что в будущем столкнётся с излишками продукции. Сейчас компоненты отгружаются практически «с колёс», а совокупная стоимость заказов, которые компании предстоит обслуживать не только на протяжении этого года, но и некоторой части следующего, достигла $25 млрд. Разработчик телекоммуникационных чипов утверждает, что в настоящий момент корпоративный сегмент переживает подъём спроса. С желающими купить больше комплектующих, чем нужно для текущего объёма производства, Broadcom активно борется. Заключаются долгосрочные контракты, по которым клиенты не могут отказаться от выкупа уже заказанной партии. Это немного отрезвляет тех клиентов, кто хотел бы запастись продукцией Broadcom сверх текущих потребностей.