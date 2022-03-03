Уже в ближайшее время в продажу поступит новый смартфон Doogee S98. Если вы уже видели заглавную картинку, то должны были понять, что это не очередной безликий прямоугольник, а весьма интересный аппарат, главной фишкой которого является второй дисплей округлой формы. С его помощью можно контролировать несколько функций телефона, от вывода туда даты и времени, до прокрутки музыкальных исполнителей и многого другого. Но дело даже не в самих функциях, а в удобстве, которое он обеспечивает. А вообще на первый взгляд небольшое расширение пространства открывает не только массу дополнительных сценариев, но и наполняет безликий прямоугольник индивидуальностью.
Кстати, это далеко не все полезные функции. Так, Doogee S98 прочный и надёжный и поддерживает стандарт IP69K, получив сертификат MIL-STD-810G. Это значит, что его можно мыть под душем, говорить с ним в дождливую погоду и даже ненароком уронить в унитаз. Всё, как вы любите, главное при этом не нажать на кнопку слива воды. Также аппарат легко справляется с температурными перепадами, что будет полезно для тех, кто ведёт активный образ жизни, путешествуя по миру в поисках приключений.
На борту у Doogee S98 находится мощный 8-ядерный чип MediaTek Helio G9, работающий на тактовой частоте 2.05 ГГц. Он отлично справляется со всеми задачами, включая игры и любые другие программы. В стандартной комплектации значится: 8 Гб оперативной памяти и накопитель на 256 Гб. Если вдруг по непонятным причинам вам этого будет мало, то всегда есть возможность увеличить объём при помощи карты памяти. За длительную работу отвечает аккумулятор на 6000 мАч, поддерживающий скоростную зарядку на 33 Вт. Производитель не заставит вас бегать по магазинам в поисках подходящего блока питания, ведь всё это уже лежит в коробке. Есть поддержка беспроводных зарядных устройств мощностью 15 Вт.
Каким бы ни был производительным процессор, но лицом смартфона всегда останется дисплей. К счастью, здесь он полностью соответствует духу Doogee и представлен 6.3-дюймовым экраном с разрешением 1080р. За защитой отвечает зарекомендовавшее себя с лучшей стороны покрытие Corning Gorilla Glass. Небольшой вырез под камеру скрывает 16-Мп селфи-модуль, который понравится любителям делать себяшки. Основная камера получила 64-Мп сенсор, а также включает два дополнительных объектива. Это 20-Мп модуль ночного видения, который позволяет делать невероятные изображения, о которых владельцам других телефонов можно только мечтать. Кроме того, здесь есть 8-Мп широкоугольная камера для фотографирования пейзажей.
Doogee S98 поставляется вместе с самой новой мобильной операционной системой Android 12, а производитель обещает не меньше трёх лет выпускать обновления безопасности. Среди других функций: двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.1, удобный датчик отпечатков пальцев, разместившийся под клавишей включения питания и многое другое. Начало продаж ожидается во второй половине марта, а вот у всех наших читателей есть уникальная возможность поучаствовать в конкурсе и выиграть новые смарт-часы Doogee CR1 Pro. Переходите на страницу акции, где укажите три основные фишки нового смартфона. К счастью, вы уже всё знаете, ведь мы вам так подробно рассказали о новом мобильном телефоне Doogee S98.