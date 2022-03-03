Но соответствующие заказы могут быть им поручены не сразу.

Самые смелые аналитики заявляют, что уже в 2023 или 2024 году Apple представит собственный электромобиль, но тайваньский ресурс DigiTimes настаивает на отсутствии у компании чётко очерченных планов в этой сфере. Подрядчиками, которым Apple доверит выпуск электромобилей собственной марки, могут стать Foxconn и Luxshare, хотя не исключено, что на первых порах их место займут более искушённые в сфере производства автомобилей конкуренты.

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Источник изображения: DigiTimes

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Luxshare, которая до сих пор специализировалась на производстве беспроводных наушников Apple AirPods, и лишь недавно начала пробовать силы в контрактном производстве смартфонов iPhone, вполне может обеспечить потребности китайского рынка в электромобилях Apple. Что касается аккумуляторных батарей, то их поставками могут заняться как три крупные корейские компании (Samsung, SK On, LG Energy Solution), так и китайские гиганты BYD и CATL.