А вот пять с половиной миллионов домохозяйств почувствовали на себе негативный эффект.

Сегодня утром региональные СМИ распространили информацию о крупном сбое в электроснабжении южной части Тайваня из-за аварии на третьей по величине электростанции острова в Гаосюне. Ресурс DigiTimes дождался появления комментариев TSMC, чтобы сообщить, что деятельность предприятий этой компании в данном районе не была существенно нарушена, хотя на какое-то время без электроэнергии остались более 5 млн домохозяйств.

реклама

Источник изображения: DigiTimes

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus по цене не Ti RTX 3080 за 288 тр в Ситилинке RTX 3090 MSI за 539 тр <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза

На предприятиях TSMC в течение доли секунды наблюдалась нестабильность напряжения, но к остановке оборудования или его выходу из строя это не привело. Предприятия конкурирующей UMC вынуждены были приостановить работу, но сейчас всё возвращается в норму, а последствия инцидента минимальны. Производство чипов, жидкокристаллических панелей и другой продукции в этом районе не пострадало, как сообщает источник.