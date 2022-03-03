Сегодня утром региональные СМИ распространили информацию о крупном сбое в электроснабжении южной части Тайваня из-за аварии на третьей по величине электростанции острова в Гаосюне. Ресурс DigiTimes дождался появления комментариев TSMC, чтобы сообщить, что деятельность предприятий этой компании в данном районе не была существенно нарушена, хотя на какое-то время без электроэнергии остались более 5 млн домохозяйств.
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На предприятиях TSMC в течение доли секунды наблюдалась нестабильность напряжения, но к остановке оборудования или его выходу из строя это не привело. Предприятия конкурирующей UMC вынуждены были приостановить работу, но сейчас всё возвращается в норму, а последствия инцидента минимальны. Производство чипов, жидкокристаллических панелей и другой продукции в этом районе не пострадало, как сообщает источник.